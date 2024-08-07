研究室遭貼字條　翁曉玲：那是學生心胸狹隘

翁曉玲受訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹8月7日電（記者 盧誠輝）台灣男子羽球雙打組合李洋和王齊麟在巴黎奧運奪金，中國國民黨“立委”翁曉玲表示“中國人的驕傲”，引來綠營攻擊，她在新竹清華大學的研究室甚至還被學生貼上“中國人教授”的字條。翁今日到新竹出席活動受訪表示，那是學生心胸狹隘的動作，台灣是言論自由多元的環境，就像她也會去寬容“台獨”言論是一樣的意思。



國民黨“立委”新竹市黨部今日舉行婦女菁英女領袖成長營，包括翁曉玲、國民黨秘書長黃健庭、新竹市黨部主委李縉穎、市議員鍾淑英、徐美惠、黃美慧和文化大學新聞系教授莊伯仲等人都到場開講。



針對翁曉玲在新竹清華大學的研究室5日被學生貼上“中國人教授”字條嘲諷一事，翁在會前接受媒體聯訪時表示，那是學生比較心胸狹隘的動作，她認為台灣是個言論自由多元的環境，大家應該都要有這樣的氣度去接受不同的言論，就像她也會去寬容“台獨”言論是一樣的意思。



媒體詢問，在6日“憲法”法庭中律師李荃和拿翁曉玲說“麟洋配”是中國人的驕傲來對反質詢提出質疑的看法？翁指出，李對反質詢的意義是不瞭解的，因為李昨日在言詞辯論庭上舉的實例根本就不是反質詢。



媒體詢問，高虹安遭停職，不管未來新竹市長是否補選或2026地方選舉，是否有意願參選？翁曉玲說，就她個人來講，現在才剛當“立委”，她認為“立法委員”是非常重要的工作，她希望能在“立法委員”的工作上扮演好應盡的角色，所以接下來她沒有太多的想法，就她個人而言是沒有任何意願的，因為她現階段就是只想把“立法委員”的工作做好。