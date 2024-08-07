文博會首度移師台南　以寶島百面為主題

“2024台灣文博會”展前記者會。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北8月7日電（記者 俞敦平）2024台灣文博會將於8月23日至9月1日首次移師台南舉辦，以“寶島百面 pó tó pah bīn”為主題，展現台灣文化的多元面貌與自信。此次活動結合文化策展與品牌商展，並在多個場地舉行，提供豐富的展覽、演出及工作坊等活動，邀請民眾深入體驗台灣文化的精采。



“文化部”7日上午於空總台灣當代文化實驗場聯合餐廳展演空間召開“2024台灣文博會”展前記者會，“文化部長”李遠出席。



位於台北市中心精華地區的空總台灣當代文化實驗場的聯合餐廳展演空間，原為軍事用途，經過轉型後成為多功能的文化展演場地，是象徵著台灣從軍事為先到注重文化創意轉變的一個場所。



此次文博會集合了超過570個品牌和近700個攤位，特別設立“台南起家厝”專區，邀請30個與台南相關的品牌參與，展示台南的創意力量。台南市政府更推出夜間觀光模式，讓遊客白天逛展，晚上在市區享受文化氛圍。



此外，“文化部”規劃了多樣的走讀、展示和論壇活動，讓民眾以更多元方式認識今年的文化策展。特別的表演活動如The Legendary Luxurious House of Louboutin、House of Desire等也將在主展區戶外展演，展現台灣的文化活力。文博會期間，高鐵台南站每天也將限量發售“藕遇美梅、府城特色便當”和“鰻好吃、蝦好呷便當”，邀請大家在暑假尾聲規劃一場台南文化創意之旅。