民主黨維穩！張其祿：賀錦麗配華茲搶搖擺州

中山大學政治經濟學系特聘教授張其祿。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北8月8日電（記者 鄭羿菲）針對美國大選，位於高雄的中山大學政治經濟學系特聘教授張其祿接受中評社訪問表示，民主黨可以說是“起死回生”，美國前總統特朗普槍擊案後，美國這段時間已回歸理性氛圍，回到兩黨激烈競爭本質。美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗延攬明尼蘇達州州長華茲擔任副手，華茲是白人，又是搖擺州州長，與賀錦麗互補性強，民主黨能否“維穩”，會是接下來大選的觀察指標。



美國大選逐漸白熱化，民主黨提名美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）搭檔副手、明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz，大陸譯為沃爾茲），對決共和黨提名的美國前總統特朗普（Donald Trump）搭檔副手參議員萬斯（JD Vance）。



美國大選無論是賀錦麗或特朗普當選，在兩大黨抗中的大環境下，台灣該如何自處？



張其祿指出，這就是台灣的困境，特朗普之前說台灣要多繳點保護費，凸顯台灣在兩大強權中的地位很困難，台灣除了提供全世界的半導體重要資源外，又站在第一島鏈上，卻還要台灣繳保護費，聽起來諷刺又不合理。台灣如何在中美兩強間找到定位，而不是單邊押寶，可能才是台灣應該做的。未來若賀錦麗當選，增加保護費是不是必經路徑，這很難說。



張其祿是美國南加州大學公共行政學博士，曾任台灣中山大學社會科學院院長、政治經濟系主任、高雄市政府研究發展考核委員會委員（2017年到2020年）、台灣民眾黨不分區“立委”、民眾黨智庫總召，2024卸任“立委”後未參與民眾黨任何黨職，現為中山大學政治經濟學系特聘教授。

