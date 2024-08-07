藍營要角台中餐敘　盧秀燕角逐大位成話題

前藍委蔡鈴蘭作東，30多名藍營要角齊聚午宴，慶祝父親節。（中評社 方敬為攝） 中評社台中8月7日電（記者 方敬為）中國國民黨籍前“立法院長”王金平、台中市長盧秀燕等中南部藍營要角今天中午在台中林酒店餐敘，外界解讀是“挺盧大會”。雖然王金平與盧秀燕均強調只是定期聚會，但現場仍有人直接表示對盧秀燕有期待，包括國民黨籍前“立委”呂學樟直接喊，“盧秀燕選“總統”，現任不分區“立委”蘇清泉也稱盧是2028大選第一人選。盧秀燕則態度低調，不回應相關議題。



王金平上個月在高雄路竹老家席開16桌，宴請盧秀燕，7日中午兩人又將在台中合體午宴，餐宴由前藍委、“總統府”前“國策顧問”蔡鈴蘭作東。許多前任、現任藍委、中南部縣市長為座上賓。包括“立法院副院長”江啟臣、藍委蘇清泉、張嘉郡、馬文君，前藍委呂學樟、黃昭順、潘維剛、嘉義市長黃敏惠、前彰化縣長卓伯源、前新竹縣長邱鏡淳等約30人出席。



由於盧秀燕被視為藍營角逐2028大選的熱門人選，加上明年黨主席要改選，這場餐敘格外引人聯想。盧秀燕與王金平都強調是“慶祝父親節”，只是定期聚會，有意淡化政治色彩。但現場卻有不少人直接表達對盧秀燕未來發展有期待。



藍委蘇清泉表示，看好盧秀燕，當然黨主席選舉許多人都有意願，大家都是好朋友，希望屆時看怎麼商量，盼不要節外生枝。國民黨要團結，不要分裂。他直稱，盧秀燕是國民黨2028大選的第一人選。但因為還有一段時間，仍有變數。所以除盧以外，他認為還要有預備人選，畢竟民進黨會圍著一直打，國民黨要步步為營。



前藍委呂學樟則在席間當面力拱盧秀燕選“總統”，盧面帶微笑點頭致意，沒有多言。呂受訪時表示，盧秀燕在“立委”、市長任內，表現都讓人刮目相看且很穩定。政黨激烈競爭之下，需要正向的人來帶領台灣向前走，不要像現在是非不分、黑白不明。



呂學樟說，他對盧秀燕鼓勵、勸進，不只是他個人意見，也是很多人共同的心聲。他希望盧參選黨主席，進而帶領整個黨奮進，2028年把政權拿回來。盧秀燕若有意願出面選黨主席，他一定全力支持。呂強調，“我們在各地都有基礎，一定全力做後盾，沒有問題”。