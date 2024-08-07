李遠：文創產業有巨大潛力　文化最容易賺錢

李遠參觀現場展出的文創產品。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北8月7日電（記者 俞敦平）2024台灣文博會展前記者會上，台“文化部長”李遠致詞，強調文創產品的重要性及其對推動台灣文化的意義。他提到從1990年代以來台灣本土意識的演變，以及文創產品在國際市場中的潛力。此外，他表達了對台南選址的特殊情感和歷史意義，並強調文化在經濟發展中的潛力。



“文化部”7日上午於空總台灣當代文化實驗場聯合餐廳展演空間召開“2024台灣文博會”展前記者會，“文化部長”李遠出席。



李遠今天特別提早到場，參觀了現場展出的文創產品。他仔細聆聽講解並提問，津津有味地欣賞展品，並和台南文化局長謝仕淵一起把玩一隻以台灣貓為主題的文創產品。



李遠在致詞中提到，過去在聽取文博會簡報時，曾因為內容豐富而感到眼花繚亂。當時他提問為何選擇某種顏色作為博覽會主色，以及扭蛋中販賣的商品內容。他回憶起1990年代追求本土意識的時代，當時台灣的顏色常與紅色牡丹花和客家花布聯繫在一起。如今，年輕一代選擇了調和過的顏色，這反映了台灣在過去二三十年來對自我認識和追求的變化。



李遠進一步說明，選擇台南作為文博會的舉辦地具有特別意義。台南不僅以小吃聞名，更有豐富的自然景觀和文化遺產。他分享了自己花了18年時間規劃的千里步道計劃，零點即設在台南，象徵著台南在台灣歷史和文化中的重要地位。



李遠強調，文化創意產業在經濟發展中的潛力巨大。他表示，文化是最容易賺錢的，例如韓國在過去二十多年來，通過文化產業賺取大量經濟收益，而台灣在這方面則相對落後。如今，台灣逐漸意識到文化的重要性，並看到年輕人在文創商品上的努力和創新。



李遠接著談到個人的經歷和對文創產品的熱愛。他最近搬家，從大房子搬到小工作室，需要丟棄70%的物品，但他選擇保留了對他有特殊意義的小玩具和繪本，因為這些物品承載了豐富的生活經驗和快樂回憶。



最後，李遠強調，台灣文化需要經過消化和融合，不必將所有台灣元素集中在一個物品上，而是要通過歷史的演變和新的創造，形成獨特的台灣風格。他期望文創產品能夠在國際市場上展現台灣的文化自信，並為台灣帶來更多的經濟收益和文化認同。