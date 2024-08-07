國民黨備戰新竹市長　李縉穎：留藍白合空間

李縉穎強調國民黨未來在新竹市一定會提出最強的人選。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹8月7日電（記者 盧誠輝）中國國民黨新竹市黨部今日舉行婦女菁英女領袖成長營，市黨部主委李縉穎強調，國民黨目前已做好整軍備戰的工作，未來在新竹市一定會提出最強的人選，並持續保留和民眾黨任何可能合作的空間，唯一目標就是要把新竹市守下來，絕對不能拱手讓民進黨拿走。



新竹市長高虹安涉詐領助理費案一審遭判7年4月徒刑，褫奪公權4年，已停職，也退出民眾黨。她若在12月25日就職二周年前請辭，將依法進行補選。



國民黨新竹市黨部今日舉行婦女菁英女領袖成長營，包括國民黨秘書長黃健庭、藍委翁曉玲、新竹市黨部主委李縉穎、市議員鍾淑英、徐美惠、黃美慧和文化大學新聞系教授莊伯仲等人都到場開講。全場共聚集逾1百多名國民黨婦女部黨員，氣勢相當高昂。



曾在台灣民眾黨主席柯文哲擔任台北市長期間出任其辦公室主任研究員，也曾任鴻海集團創辦人郭台銘辦公室政策主任的李縉穎表示，國民黨目前已做好整軍備戰的工作，未來在新竹市一定會提出最強的人選，且在過程中也絕對不會放棄和排斥跟台灣民眾黨進行深度交流，並保留所有可能的合作空間。如果新竹市長選戰像上次一樣又是三腳督，後來又不得不進入棄保，最後選得烏煙瘴氣又不一定能夠選贏，為什麼不在選前就抓住所有的機會來協調？