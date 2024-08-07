台“經濟部長”郭智輝收到薪資單　以為少個0

郭智輝。（中評社 資料照） 中評社台北8月7日電／台“經濟部長”郭智輝在擔任公職前，為崇越集團董事長，不僅身價破百億，還被評選為台灣百大CEO。郭智輝日前接受媒體專訪時首度表示，原來他對擔任“經濟部長”有很多“美麗的誤解”，並連連以“自不量力”自嘲，尤其拿到薪資單時嚇了一大跳，怎麼薪水這麼低，以為少了個“0”。



台灣“部會”首長月薪約新台幣21萬元，加計特別費及年終後，年薪約新台幣300萬元。郭智輝曾任崇越集團董事長，根據崇越集團2022年財報，郭智輝的酬金級距大約在新台幣3000萬元到新台幣5000萬元之間。



郭智輝在接受《太報》專訪時打趣說，當初看到部長薪水時，以為少了一個“0”。



郭智輝指出，來公家機關服務與當初想像“差太多了”，並哈哈哈大笑說，“我有很多美麗的誤解”，“自不量力”以為可以做很多事，結果最大的差異是公務機關政策，第一追求的是“長遠、安全”，也要經過一定的程序，但在民間不一樣啊！在民間他講究的是“穩、準、快、狠”。



郭智輝表示，自從答應擔任“經濟部長”以後，財產要公開，還要信託，然後突然換了一個人生，如今是連坐下來思考的時間都沒有，座車還“越坐越小”，“我真的嚇了一跳”。



郭智輝，公務員太辛苦了，“國家”對公務員的要求太高了，但給這麼低的薪水；他也發現“經濟部”同事真的很優秀，若哪天離開“經濟部”一定會“帶走一批人”。