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游智彬：國民黨有失敗主義　但畏戰死路一條
http://www.CRNTT.com   2024-08-08 00:18:24


新黨副秘書長游智彬。（中評社　楊騰凱攝）
　　中評社台北8月8日電（記者　楊騰凱）“立法院”7月16日休會後，中國國民黨似乎拿不出戰力與民進黨抗衡。對此，新黨副秘書長游智彬向中評社表示，國民黨畏戰老百姓都看在眼裡，如果今天老百姓放棄國民黨了，那畏戰到最後也是死路一條。既然伸頭也是一刀，縮頭也是一刀，國民黨不如好好奮戰下去。

　　游智彬為政治大學財政學士、淡江大學法學碩士，現為新黨副秘書長、桃園市政顧問。

　　游智彬表示，國民黨的失敗主義與失敗情緒一直以來都有，有些人怕被罷免，因為上次當選的差距很小，難免會擔心成為被操作罷免的對象。有些國民黨“立委”怕被罷免，也來找自己幫忙，可是經過權衡之後又縮了回去，因為他們擔心一旦太過積極出頭，最後真的可能會被罷免，國民黨內部確實有一些畏戰的情緒。

　　游智彬指出，其實外界也應該要體諒他們，因為像是國民黨“立委”徐巧芯與羅智強，私下跟他們互動時就知道，他們兩人一直在生病，因為在“立院”與民進黨鬥爭真的太累了，“立法院”鬧哄哄，隨時準備要打架，加上睡不好，難免會身體不適。休會期間，這些委員也有家人，他們安排出去休假，坦白講這是情理之中，他不忍心苛責藍白這些在野黨“立委”，因為他們不是鐵人，他們需要休息，對於努力的“立委”，我們要鼓勵。
 


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