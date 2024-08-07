朱立倫曝政府負債20兆元　籲賴別粉飾太平

國民黨主席朱立倫。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北8月7日電（記者 張嘉文）針對政府2025年度總預算，歲入新台幣3兆1534億元和歲出3兆1325億元，歲入歲出雙破三兆元創新高一事，中國國民黨主席朱立倫今天在中常會上表示，民進黨不需要玩數字遊戲，過去幾年浮編的特別預算，將造成未來六年財政狀況相當惡劣，不必再粉飾太平、大內宣，所有數字一定會被分析出來，而國民黨“立院”黨團會嚴格代表人民監督政府，審查預算，請民進黨“立委”不要再當黨意委員，一同監督政府預算運用。



朱立倫也在常會中指出政府負債接近20兆元。



賴清德昨天聽取明年度“中央政府”總預算案，歲入歲出賸餘209億元。賴清德提到，除還債金額達到1415億元，是24年來最高，“國防”總預算達6470億創新高，此外，“中央”對地方一般性的補助款，首次超過2500億元。



國民黨今天下午召開中常會，朱立倫在會中特別針對總預算一事表示，明年度總預算金額高達3兆2千億，八年前蔡英文就任時，當年總預算為1兆9千多億，但現在增加六成 ，這還沒加上大約2兆5千億元的特別預算。



朱立倫說，民進黨大內宣說，此次的還債金額創下最高，但公共債務法第12條規定，每年要針對過去累積負債清償，“中央”和“直轄市”必須用稅收總額5至6%作為債務償還，他預計此次的償還金額只有5%，但卻告訴外界是歷史新高，這完全是大內宣，不是事實。



朱立倫強調，民進黨政府的公務預算跟特別預算，常常像魔術一樣變來變去。而舉債部分，很多都是肥了“中央”瘦了地方，這些都是財劃法這幾年沒有修的結果，更何況“國債”從這幾年已經增加差不多一兆元，到今年全部的“國債”是6兆4千億元，而八年前是5兆4千億元，但實際上的潛藏負債共有13兆，因此整個政府負債接近20兆元。



朱立倫說，這些都要誠實跟外界報告，民進黨不需要玩數字遊戲，未來財政狀況只會更惡劣，所有財政專家都說，過去幾年的特別預算會造成2030年前的財政狀況相當惡劣，因此民進黨不必再粉飾太平做大內宣。