藍反擊抹黑　爆料綠團訪美脫隊晤大麻業者

國民黨副發言人康晉瑜。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北8月7日電（記者 張嘉文）中國國民黨智庫副執行長凌濤日前赴美觀摩共和黨全國代表大會期間，遭媒體指稱以行程偏心執政黨、購物時間不夠為由，指責外交人員。當時隨團的國民黨副發言人康晉瑜今天在中常會後受訪時反擊說，他們當時決定不去民進黨代表團邀約的“僑宴”，因為邀約請客的人是牽涉複雜的大麻供應商。



康晉瑜說，國民黨選擇依照“外交部”安排的主團計劃“芝加哥參訪行程”，所以不是要求“逛街”，而是參加“外交部”安排的表訂自由參訪行程。



台“外交部”7月中旬籌組跨黨派代表團赴美，參加共和黨全國代表大會，國民黨觀選團成員凌濤6日遭爆料訪美期間對外交官大小聲，還嗆要找同黨“立委”徐巧芯修理“外交部”，但遭兩人否認。



同團的康晉瑜今天受訪表示，為何我們決定不去民進黨代表團邀約的“僑宴”，因為邀約請客的人是牽涉複雜的大麻供應商CEO吳先生，該人士Charles Wu正在經營一間Chi'Tiva的品牌，實際根本是一家大麻公司，除了種植大麻，還販賣許多大麻衍生產品。



康晉瑜說，國民黨代表團裡面有很多青年代表，他們不願意和大麻沾上邊，所以選擇依照“外交部”安排的主團計劃“芝加哥參訪行程”，前往參觀千禧公園、密西根大道、星巴克文化館等等。



康晉瑜指出，民進黨脫隊去與大麻CEO聚餐，他們去“外交部”表訂行程，問題在哪裡？這些原本國民黨方面都不願意提起，因為對內雖然國民黨與民進黨是競爭關係，但是對外大家仍是一起爭取國際支持，但民進黨議員陳乃瑜等人配合惡意抹黑，上電視洋洋得意說這是去拚外交。



康晉瑜強調，民進黨要“脫隊”請自便，但他們希望照著“外交部”的既定行程走，還被黑去購物。現在真相出來了，民進黨及側翼名嘴，簡直大翻船，如果國民黨這樣叫為了購物，民進黨是為了大麻嗎？