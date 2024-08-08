楊世光語中評：國民黨失去為人民服務決心

前新黨秘書長楊世光。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北8月8日電（記者 楊騰凱）高雄日前颱風淹水災情嚴重，中國國民黨卻缺乏監督能量，引發議論。對此，前新黨秘書長楊世光向中評社表示，國民黨為了淡化基隆市長謝國樑罷免案的輿論，進而犧牲對綠營高雄市施政的批判，因小失大犯了重大的選舉策略失誤，將賠上高雄藍營選民的期待，從戰略到戰術的全面潰敗。



楊世光認為，國民黨缺乏戰力有三個層面的問題，第一，失去社會治理的長期目標及信仰。第二，大量縮減智庫人力，缺乏專家諮詢管道，社會分析能力下滑。第三，選舉策略判斷失誤，為了冷卻基隆罷免案，選擇犧牲對民進黨高雄施政的批判，因小失大，顧此失彼。



楊世光指出，從上到下，國民黨失去了對於自身的創黨信仰，對人民服務的決心、遠見，甚至更失去了智庫，少了對社會輿論的掌握能力，失去了發言權，所以國民黨在這次高雄的水災當中，已經沒有在野黨的質疑能力，這是從戰略到戰術的全面潰敗。



楊世光畢業於廣州中山大學金融系、台灣大學管理學院碩士，曾任新黨秘書長。現在楊世光在Youtube開設網路節目，評論財經議題、兩岸關係等。



楊世光表示，此次颱風在高雄造成嚴重災情，後續我們看到國民黨方面的反擊，以及對民進黨的質疑，能量都嚴重不足，有三個層面的問題。



第一，在社會治理層面，國民黨這些年來不論是國際事務、地緣政治或兩岸關係，已經失去社會治理的長期目標及信仰，已經沒有了這方面的能力。

