賴清德強調未舉債　籲朝野支持明年總預算

民進黨中常會。（照片：民進黨資料照） 中評社台北8月7日電（記者 黃筱筠）民進黨發言人韓瑩轉述黨主席賴清德在中常會的相關談話。賴清德表示，昨天“行政院”向他報告明年度總算編列，他希望，朝野能夠共同支持總預算案，行政團隊也要持續加強說明，讓社會大眾了解政府的施政規劃。



賴清德表示，“行政院”已經完成明年度“中央政府”總預算案的籌編作業。昨天，也循往例到“總統府”向他報告。明年度的總預算，秉持“量入為出”的原則，歲入歲出賸餘新台幣209億元，總預算實質並未舉債，預估累計債務餘額比率也會下降，而且還債金額達到1415億元，是24年來最高。



他說，在總預算中，以社會福利支出最高，其次是教科文支出，第三高是經濟發展支出，第四高是“國防”支出，在投資未來、建設“國家”的同時，提升對“國人”的照顧，是行政團隊不變的目標。在邁向2050淨零轉型上，相關預算首次突破1千億元；對於民眾關切的詐騙問題，打詐經費也比今年度，大約增加4.8倍。



賴清德強調，這次“凱米”颱風帶來淹水災情，我們也非常重視，整體治水經費立即調整，達到551億元，比今年度增加159億元，增加超過百分之40，面對氣候變遷的威脅，“中央政府”會持續支持地方治水，保障民眾生命財產安全。



賴清德表示，他希望朝野能夠共同支持總預算案，行政團隊也要持續加強說明，讓社會大眾了解政府的施政規劃。

