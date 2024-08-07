訪美與大麻商餐敘？民進黨：藍勿轉移焦點

民進黨發言人韓瑩。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北8月7日電（記者 黃筱筠）針對朝野政黨赴美參加共和黨全國代表大會，會外行程引發的爭議，中國國民黨今天反擊，爆料民進黨邀約的“僑宴”，主邀請人是大麻供應商CEO吳先生。民進黨發言人韓瑩下午回應表示，首先要說是國民黨爆料並非事實，當天餐會是跟伊利諾州參眾議員與政要聚餐，請國民黨不要轉移凌濤喝酒、霸凌外交官的事實，來轉移焦點。



中國國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤日前被爆參加美國共和黨觀選團時，要求逛街耍官威、勸外交官喝酒等情事，國民黨稱內容惡意扭曲事實。國民黨副發言人康晉瑜今天受訪表示，國民黨為何當時決定不去民進黨代表團邀約的“僑宴”，是因為邀約請客的人是牽涉複雜的大麻供應商CEO吳先生。



相關人士說，當天餐會是美國參眾議員希望介紹伊利諾州政要僑胞，主動提起給他們認識，當地經營都是合法事業。政要僑胞也要邀請藍白參加，但之後藍白陣營不參加，也不是因為知道他的生意跟背景。民進黨也不清楚這位吳先生的生意與背景，當天民進黨都與美國參眾議員討論台美關係，這些參眾議員都友台。另外，吳先生被指涉的案件民進黨也不清楚。



根據當天出席餐會的有三位伊利諾州的參眾議員，包括：參議員 Willie Preston、眾議員 Theresa Mah、眾議員HOAN HUYNH等。



民進黨主席特助陳明真、新北市議員陳乃瑜、高雄市議員邱俊憲、青年部主任阮俊達、駐美代表處主任蕭舜文參與“外交部”跨黨派代表團於今年7月到美國參與共和黨大會。