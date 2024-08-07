國台辦官網設懲獨專欄　李大中析兩岸形勢

淡江大學國際事務與戰略研究所教授兼所長李大中。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北8月7日電（記者 張穎齊）大陸6月21日發布《關於依法懲治台獨頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》22條，國台辦官方網站7日新增專欄，警告台獨意味濃厚。“中華戰略前瞻協會”理事長、淡江大學國際事務與戰略研究所教授兼所長李大中回應中評社表示，整體兩岸形勢悲觀，未來沒有緩解的氣氛。



大陸繼6月發布懲治“台獨”意見22條後，國台辦官網今天新增了一項“依法懲治‘台獨’頑固分子”的專欄，內有“台獨”頑固分子清單、發言人有關表態等5個版塊，並將“台獨”2字用綠色字體加粗處理，配上五星紅旗和法庭背景圖，震懾意味濃厚。



李大中今日下午接受新竹清華大學通識教育中心兼任助理教授何志勇、中國國民黨籍前“立委”陳學聖邀請上“志聖鮮思”節目，主題為“零日攻擊，民進黨鐵了心要戰爭！”



針對懲獨專欄，李大中會後接受中評社訪問表示，整體的兩岸形勢很悲觀，在互動政策方面，賴清德方向很明確，原先在賴520就職前，有新的“國安”高層對媒體釋放訊息說賴會很務實；但如今大陸整個政策也很清晰，因此他認為兩岸未來沒有緩解的氛圍，還有在中美博弈下，牽動台灣議題，也沒有緩解的跡象，他是很悲觀看待。



節目過程中，主題在談民進黨政府以台海戰爭為背景的電視劇《零日攻擊》，明年將上映，耗資新台幣2.3億元，其中“文化部”補助約7000萬元，“國發基金”投資約4000萬元，公營事業中華電信也出資但拒公布金額。何志勇說明，零日攻擊在講大陸攻台的前7天行動，依序為封鎖台灣、金融崩解、國際撤僑、公共設施停滯、社會動盪、第五縱隊、全面混亂、解放軍登陸作戰。

