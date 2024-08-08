南投美人腿選美挨批　許淑華邀歷屆公主支持

南投縣長許淑華偕歷屆美人腿公主佳麗，響應南投筊白筍食農教育推廣。（中評社 方敬為攝） 中評社南投8月8日電（記者 方敬為）南投縣埔里鎮農會為推廣筊白筍產業，9月份將舉辦“美人腿公主”選拔，遭民進黨議員沈夙崢批評物化女性，中國國民黨籍縣長許淑華7日出席農會舉辦筊白筍食農教育活動，邀集橫跨第三至七屆優勝美人腿公主佳麗一同響應，強調選美是以健康態度出發，展現女性的自信與美麗，同時行銷在地農產，歡迎參賽，讓更多人知道南投優質的美人腿筊白筍。



埔里鎮農會7日辦理“茭白筍田間食農教育體驗活動”，邀請歷屆美人腿公主帶著孩子們回來認識茭白筍，許淑華也身著青蛙裝下田採收茭白筍，與現場30多位大小朋友一起參與，體驗茭白筍田間樂趣。



許淑華表示，茭白筍是埔里重要產業，埔里農會很用心地辦理一系列包括結合“2024茭點女神活動”、“筍白茭評鑑”及“農民節表揚活動”等推廣活動，就是要讓更多人認識茭白筍產業。今年農會恢復停辦4年的美人腿公主選拔活動，她誠摯邀請女性朋友報名參加徵選，透過舞台展現自信，大家一起努力，為茭白筍等在地產業代言行銷與推廣。



美人腿公主選拔先前遭綠營議員批評物化女性，許淑華從政前也曾參加過選美比賽，她認為，選美是以健康的態度出發，主要是展現女性的自信與美麗，這次食農教育活動，包括第三、四、五、七屆獲選的美人腿公主佳麗都親自響應，顯然是以美人腿公主的頭銜為榮。



甫獲世界選美皇后殊榮也是第七屆美人腿公主的高曼容表示，今年美人腿節競賽活動第一名獎金高達新台幣30萬元、第二名15萬元、第三名5萬元及入圍者5千元，獎金是歷年最高，報名至8月30日，希望大家能踴躍報名參加，展現最美的自己，也為家鄉產業宣傳推廣盡一份力。