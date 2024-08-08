中評關注：王金平、盧秀燕餐敘　有何盤算？

王金平與盧秀燕在台中餐敘。（中評社 方敬為攝） 中評社台中8月8日電（記者 方敬為）中國國民黨籍前“立法院長”王金平、台中市長盧秀燕等中南部藍營要角7日在台中林酒店餐敘，引發外界聯想，由於盧被視為藍營角逐2028大選的熱門人選，加上明年要改選黨主席，在中南部藍營代表人物齊聚的場合現身，秀肌肉的意味濃厚；但據了解，盧秀燕幕僚對是否選黨主席仍未定論，該餐敘的消息流出，有一說為親王金平人馬所為，以促盧表態。



王金平今年7月在高雄路竹老家宴請盧秀燕，7日中午兩人又在台中合體午宴，餐宴由國民黨籍前“立委”、“總統府”前“國策顧問”蔡鈴蘭作東，許多藍營前、現任“立委”、中南部縣市長為座上賓。包括“立法院副院長”江啓臣、“立委”蘇清泉、張嘉郡、馬文君，前“立委”呂學樟、黃昭順、潘維剛、嘉義市長黃敏惠、前彰化縣長卓伯源、前新竹縣長邱鏡淳等約30人出席。



王、盧短期內二會，外界解讀是在替盧秀燕鋪墊角逐黨主席選舉，甚至是2028大選布局的起手式，與會來賓大多是來自新竹、台中、彰化、南投、雲林、嘉義、高雄、屏東的前、現任“立委”與縣市長，有中南部藍營集結“挺自己人”的意味。



盧秀燕高票連任二屆台中市長，站穩“中霸天”地位，並主導中台灣區域治理平台，聯合中部七縣市共同治理，對黨內而言是不容小覷的力量。雖然盧秀燕宣稱餐敘是為了“慶祝父親節”，並強調是定期性質的聚會，卻也達到某種“力量展示”的效果。



值得注意的是，該餐敘消息是由台北媒體掌握發出，在此之前台中媒體毫無所悉，根據盧秀燕低調的性格，盧秀燕人馬放出消息的可能性較低，有一說是王金平人馬所為，用意在促使盧秀燕早日表態。



當天餐宴時間表定中午開始，原先是不開放媒體採訪，但王金平見到媒體到來，大方受訪，並不排斥媒體在場；盧秀燕則是遲到30分鐘才抵達會場，並不回答參選黨主席與2028大選等敏感議題，而現場則有不少人力拱、勸進，間接顯示王、盧各有盤算，氣氛微妙。

