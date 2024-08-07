綠委吳思瑤曝中常會談奧運　氣氛很輕鬆

綠委吳思瑤受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北8月7日電(記者 黃筱筠)民進黨今天下午召開中常會，民進黨籍“立委”王世堅上次在中常會長達近30分鐘發言，但這次會後王不願意受訪轉述中常會談論的內容，問到有再度討論核能議題嗎？他不願意正面回應。民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤則說，中常會裡賴清德討論到奧運成績以及中常委張宏陸中指受傷引起大家討論，這兩件事情讓一向嚴肅中常會氣氛顯得比較活潑。



張宏陸日前參加中國國民黨籍新北市長侯友宜餐敘時跌了一跤，今天他的手包紮紗布，媒體詢問是當天摔倒受傷嗎？他表示，是打球受傷吃蘿蔔乾（手指挫傷）。由於受傷位置在中指頗敏感，連黨內中常委都忍不住開他玩笑，要他中常會不要隨便舉手，這樣對黨主席不禮貌。



吳思瑤會後受訪說，這次到目前為止奧運成績是史上第二好。針對奧運賽事大家臉上表情雀躍，一改平常開中常會嚴肅氣氛。我們很開心台灣選手目前創下史上第二好，希望未來還能突破。賴清德是運動迷，希望集氣為選手加油，看到賴清德講到運動就非常雀躍的心情。



吳思瑤說，黨中央也要開始規劃選手回台之後要送暖感謝，後續活動會有相關規劃。



至於張宏陸手指受傷？吳思瑤說，王定宇還拍了一張照片是張宏陸舉起受傷的中指，政策會執行長王義川比出愛心，可能中常會很嚴肅，但是大家都還是玩心很重。



據轉述，王世堅會中仍提到公股行庫吸血的行為，今天特別提供數據，賴清德仍是仔細聆聽。至於能源議題，這次中常會王世堅並未提及。