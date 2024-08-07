治水預算增四成　民進黨中南部常委肯定

民進黨中常會。（照片：民進黨提供資料照） 中評社台北8月7日電（記者 黃筱筠）這次凱米颱風造成民進黨執政縣市大淹水，賴清德昨天聽取“行政院”報告明年度總預算案編列。民進黨今天中常會中也討論到相關議題，據轉述，中南部中常委都非常認同治水預算增加。



賴清德昨天針對明年度預算裁示，因應凱米颱風災情，整體治水預算立即調整，達到新台幣551億元，比今年度增加159億元、約增加40.4%，更展現出面對氣候變遷的威脅，“中央”支持地方治水的決心。



民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤會後受訪表示，今天中常會討論總預算，嘉義縣長翁章梁以及台南“立委”陳亭妃、王定宇等中南部委員，都有講到治水預算要強化，中南部都希望治水預算要增加編列。



據轉述，民進黨“立委”、中常委陳亭妃會中關注治水，希望就防水閘門法律面問題進行討論，希望在急降雨時能夠放寬，更方便使用，這方面要請“行政院”協助。嘉義縣長翁章梁今天補宣誓就職中常委。因為嘉義發展無人機產業，翁章梁也希望有窗口跟“行政院”溝通，就費用、法規等能夠協調。



據轉述，黨團總召柯建銘會中一講到昨天“憲法”法庭言詞辯論，就說對“釋憲”結果有信心。臨時會因為需要“立法院長”韓國瑜主持召集協商，黨團希望行使人事同意權，這部分黨團要繼續跟在野黨溝通，也希望韓國瑜盡快召集朝野協商。

