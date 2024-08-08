美國大選人馬到齊　李大中析兩陣營差異

淡江大學國際事務與戰略研究所教授兼所長李大中接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北8月8日電（記者 張穎齊）美國總統大選激戰，民主黨賀錦麗、華茲對上共和黨特朗普、范斯，牽動國際與台海情勢。中華戰略前瞻協會理事長、淡江大學國際事務與戰略研究所教授兼所長李大中接受中評社訪問指出，民主黨穩定性較強，美國資源有限，重點仍放在俄烏戰爭；共和黨因特朗普過去執政有出現對中態度逆轉情形，范斯也被說較仇中，可能會將重兵放在亞太。



美國大選逐漸白熱化，民主黨提名美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）搭檔副手、明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz），對決共和黨提名的美國前總統特朗普（Donald Trump）搭檔副手參議員萬斯（JD Vance）。



李大中表示，從美蘇冷戰迄今，美國處處都在設想，對美國來說，假設同個時間點發生一些重要的戰爭，美國已不能像過去一樣，能夠充裕的面對全面性戰爭，俄烏戰爭到現在都還沒結束，現在的美國拜登政府是定調支持烏克蘭。



李大中，美國塔夫茲大學佛萊契爾法律暨外交學院國際關係博士，研究專長包括美中台關係、美國與亞太安全、聯合國與國際安全。歷任中華戰略前瞻協會理事長、國際關係學會秘書長、美國喬治華盛頓大學傅爾布萊特訪問學者、“國家政策研究基金會國安組”顧問等。

