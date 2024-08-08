墾丁暑假吹寒風　張積光：景氣冷影響旅遊

墾丁福華度假飯店總經理張積光談到今年暑假景氣議題時十分嚴肅。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東8月8日電（記者 蔣繼平）屏東縣恆春半島的墾丁擁有陽光、海水、沙灘，一向是觀光勝地，不過今年暑假已經過了一半，觀光人潮卻很慘澹，飯店訂房率衹有5成，疫情解封第二年，觀光景氣仍未見復甦。



墾丁福華度假飯店總經理張積光接受中評社訪問表示，疫情造成觀光區塊移動與消費選擇改變影響，但整體經濟面不好，也是讓“國旅”市場客源減少的主因，加上飯店經營成本提高，價格競爭力不夠，南部經營是相對困難。



墾丁福華度假飯店是五星級，房間數在本館有405間、小灣會館有40間、另有13間VILLA頂級客房，總共458間客房。於1999年正式開幕，為福華飯店體系最南端的據點，在墾丁具有代表性。



為何台灣解封後未見觀光景氣改善？



張積光表示，疫情受到管制無法出境，解封後有出境熱潮，因此對“國旅”來說目前是陣痛期，明年應該會回緩回流“國旅”市場，但仍要觀察。另外，去年疫情結束第一年就有感受到“國旅”出現嚴重落差，客人訂房與走向明顯冷下來。



他經過一年分析、瞭解、與到各地蒐集資料，發現出境影響“國旅”約20%，仍以消費能力夠的中高消費者為主，屬於消費者的影響；觀光區塊往都會型移動佔30到40%，疫情期間許多旅行社配合政策安排都會型的觀光旅遊，譬如台北的九份、貓空等，無形中也能體會享受度假休閒，造成觀光消費區塊移動；整體經濟面約30到40%；其他因素譬如天氣熱、流感等佔不到10%。