謝國樑關切傷患遭林右昌妹扭曲　發言人怒

基隆市長謝國樑關心傷患的畫面，遭惡意改圖，林右昌妹妹林宛姿協助流傳。（照片：林宛姿臉書） 中評社台北8月7日電（記者 張穎齊）民進黨與側翼總動員發動罷免中國國民黨籍基隆市長謝國樑，謝國樑6日關切車禍受傷的母女的照片，竟遭網軍側翼惡意改圖，民進黨秘書長林右昌的妹妹林宛姿更配合造謠。基隆市政府發言人余治明7日憤慨表示，對於這惡意字幕的行為，他感到憤慨，必要時將進行法律行動。



謝國樑昨日一早7點與藍委林沛祥等人在基隆女中推動市政及向民眾問早後，將離開時，突然在女中前發生車禍，謝國樑當下狂奔上前查看，親自打電話給警消協助送醫，並全程目送上車才放心離開。但謝國樑關心傷者的畫面卻被側翼惡意扭曲，改成“國樑：來我們跟鏡頭打招呼，嗨！”林宛姿等人更協助在臉書、Threads等社群平台上散播，更批“這人真的有毛病欸！人家車禍叫救護車來了你還在那邊直播，叫傷者跟鏡頭打招呼，打你的頭啦，靠！”



余治明痛批，事實真相是，昨日早晨謝國樑目睹了一起交通事故，他當時隨行並全程記錄該事件，作為第一手的現場證據。然而今日卻有不肖人士未經授權盜用他的影片，並截取畫面配上惡意字幕，以中傷謝國樑。謝國樑最後揮手的動作，是請媒體不要直接拍攝傷患臉部，絕非是造謠者所言，要求傷患參與直播。



余治明表示，網路上流傳的截圖畫面絕非來自任何直播片段，國樑的官方臉書頁面上並無此類畫面，實際上，該畫面來自他當時在現場所側錄的影片，該影片已被完整保留並在貼文的留言區公開，以便提供警方調查之用。



余治明強調，對於盜用他的影片、截圖並散佈惡意謠言者，他將保留一切法律追訴權。此行為可能已涉及侵權與造謠，他將與專業法學人士討論後，依法律程序採取適當行動。如果他有說錯，請造謠者拿出證據說實話，同時他也呼籲有心人士停止散播不實訊息，並自重。