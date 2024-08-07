谷立言履新首站訪台南　黃偉哲歡迎老朋友

台南市長黃偉哲（右）送上噴有美國國旗的台南蘭花，作為AIT處長谷立言就任賀禮。（台南市政府提供） 中評社台南8月7日電／美國在台協會（AIT）新任處長谷立言（Raymond Greene）7月就任後出訪外縣市，7日首站就選擇台南。民進黨籍台南市長黃偉哲熱烈歡迎老朋友再次駐台，並送上噴有美國國旗的台南蘭花及蘭花瓷盤作為祝賀。



谷立言今日在AIT高雄分處長張子霖（Neil Gibson）等4位AIT官員陪同下造訪。黃偉哲率同2位副市長趙卿惠、葉澤山及新聞及國際關係處長蘇恩恩等人出席。



黃偉哲指出，谷立言在3年前赴日本派駐時曾說他與台灣的緣分不會就此結束，今日再次相見證明了他與台灣的緣分深厚。黃提及市府正積極以城市外交的方式強化與美國的交流，包含與美國城市締盟、吸引美國企業來台投資等等，他很樂意全力發展雙方的交流，並盼望能與谷立言處長率領的AIT團隊繼續合作，讓台美關係深化。



黃偉哲與谷立言就未來3年的台美合作藍圖交換意見，雙方均強調美國和台灣人民之間的深厚友誼，並期待未來台南市與美國在台協會之間有更緊密的合作機會。



谷立言處長為美國資深外交官，有近30年的外交資歷。他精通中、日文，曾派駐過日本、菲律賓等亞太地區，夫人柯雅文（Yawen Ko）出身台北，在此次駐台前為美國駐日本大使館副館長。而這已是谷立言處長第三度赴台就任，前兩次為分別為2002至2005年間擔任美國在台協會政治組副組長，及2018至2021年任職副處長。