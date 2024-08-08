墾丁暑假未見人潮　水上活動生意差

船帆石沙灘一位業者在沙灘上顧器材，戲稱自己是老人與海，沒生意只能看海。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東8月8日電（記者 蔣繼平）墾丁是台灣知名的海邊度假勝地，擁有湛藍海域與潔白沙灘美景，但今年暑假已經過去一半，人潮卻很慘澹，不僅飯店業者說訂房率衹有5成，連沙灘上的水上活動人潮也都確實減少，一名業者戲稱自己在沙灘上故設備像是“老人與海”，也有水上摩托車業者等到下午3時甚至還沒開市，直呼是最慘的暑假。



墾丁福華度假飯店總經理張積光指出，今年是27年來最差的一次暑假，整體住房率僅5到6成，以往暑假都8、9成。屏東縣民宿協會理事長余松華也說，現在已經步入農曆民俗月，8月份的住宿率確實下滑許多。



墾丁位於台灣本島最南端的恆春半島，三面環海，屬熱帶型氣候，終年氣候和暖，更擁有綿延潔白的沙灘及清澈湛藍的海域，因此成為台灣最受歡迎的海邊度假勝地。但在比價效應下，消費者湧向境外旅遊，導致“國旅”市場慘兮兮，墾丁海邊人潮稀稀落落，水上活動業者是閒得發慌，業績至少掉一半以上。



墾丁的南灣、大灣、小灣、船帆石沙灘都是水上活動熱門景點。船帆石沙灘陳列著一整排水上摩托車、遊具、救生衣，沙灘上也擺著陽傘，但下午3時遊客人潮卻衹有10多人。水上活動業者說“暑假人潮不應該這樣，就算是平日，過去也都是人潮滿滿，今年真的人都不見了！”也有人說“都去日本了啦！網路上一直炒作沒錢去沖繩，有錢才來墾丁，聽了真的很不是滋味！”



水上活動業者指著生財工具說，水上摩托車一輛新台幣70萬元，拖拉的設備大概5到7萬元，讓遊客坐在後面到海上兜風，玩一次收300元，但中午都過了，有些水上摩托車生意都還沒開張。一名水上教練坐在沙灘上顧設備上笑稱自己根本是老人與海，暑假如果都這樣那就糟糕了，因為一年只賺這一波。

