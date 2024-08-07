游智彬曝于北辰施壓基層　率隊赴服務處踢館

游智彬7日傍晚率隊到于北辰服務處踢館。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園8月7日電（記者 盧誠輝）新黨副秘書長游智彬發起“罷免無黨籍桃園市議員于北辰”連署行動已完成第一階段連署，游7日傍晚率隊赴于的服務處踢館，但于服務處在下午約5點就已拉下鐵捲門打烊，讓游嘲諷忍不住說“有這麼好當的議員嗎？”游並當場爆料于私下為了阻饒罷免案，竟向桃園市府養工處和基層員警施壓，小動作頻頻實在令人不齒。



游智彬7日傍晚率隊到于北辰服務處踢館，並宣布罷免案已完成第一階段連署，包括新黨發言人陳麗玲、前“罷捷”團體發言人徐尚賢、黨外新連線召集人莊嚴等人都到場力挺。游並當場爆料說，于得知游將率隊到服務處踢館並成功申請路權後，堂堂一個大議員竟打電話到桃園市政府養工處，要求基層公務員應保持行政中立。



游智彬表示，于北辰講這種話就是在向基層的公務員施壓，因為于什麼時候不要求人家行政中立，現在大家要罷免他的時候才要求要行政中立，于甚至還要求所有基層員警和養工處公務員要配合他，這根本就是在威脅，于為了怕自己被罷免，小動作頻頻，他呼籲所有基層公務員都應站出來一起把于掃出桃園市議會。



游智彬指出，罷免于北辰第一階段有超過4千人連署，已完成第一階段任務，但若此時送件後到第二階段衹有60天的期限，為了掌握時效性，避免風聲大雨點小，所以他希望繼續連署，等收到的連署書比較接近第二階段的目標後，才開始正式送件。目前連署仍非常踴躍，甚至有人免費贊助10萬份的罷免文宣，就是希望罷免案能成功。



陳麗玲說，她的律師事務所是罷免于北辰的連署站，有非常多的桃園鄉親長輩和軍人，特別跑來拿了許多的連署書，就是為了要罷免于，甚至還有軍人痛批於是軍人之恥，因為于背叛了國民黨黃國園黨部，還隨意的詆毀一路栽培他的國民黨，更讓大家氣憤的是，于為了通告費，還經常上電視亂講話，讓很多人都看不下去。



徐尚賢強調，罷免于北辰絕對具有正當性，不論是于荒腔走板的行為，或是荒謬絕倫的言論，都足以成為罷免于的理由。他也提到根據過去經驗，未通過的罷免案都是卡在第二階段，因為需要有該選區10%的選舉人連署才能通過，所以他呼籲所有桃園區的鄉親都要繼續踴躍連署。而從7日開始，他也已在高雄再度發起罷免綠委黃捷的連署行動。