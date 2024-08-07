馬治薇遭控收陸資參選　法院一審還清白

馬治薇去年遭檢調指控涉嫌收受陸資參選起訴，7日一審終於還她清白。（中評社 資料照） 中評社桃園8月7日電（記者 盧誠輝）民眾黨前桃園市黨部發言人馬治薇，去年以無黨籍身分競選桃園市“立委”，卻遭檢調指控涉嫌收受陸資參選，桃園地檢署3月依違反《反滲透法》、《“國家安全”法》、《個人資料保護法》提起公訴，但桃園地院7日判決結果出爐，僅將馬依違反《個人資料保護法》判處有期徒刑8月，馬治薇感謝法院終於還她清白。



現年41歲，曾任記者的馬治薇曾被台灣民眾黨主席柯文哲視為“刺客級”“立委”參選人，2023年以無黨籍身分參選桃園市第一選區“立委”，卻被檢調指控涉收陸資參選，今年1月遭收押禁見，民眾黨也隨即將她開除黨籍。



桃園地檢署指控，馬治薇2023年4月初赴大陸，與大陸對台工作單位人員商議由馬提供台灣政治情報，換取陸方資助。馬隨後多次前往大陸，分別收受美金1萬元及5000元，另收受虛擬通貨泰達幣（USDT）8306元、1106元、9910元，約新台幣105萬元。桃檢在今年3月1日起訴馬，建請法院量處有期徒刑3年8月，併科罰金200萬元。



但根據桃園地院7日的判決書指出，因馬治薇提供給對岸組織的“國會”聯絡名冊文件並非政府核定的機密，情治單位人員名片等也屬當事人同意公開的資訊，且無證據可認對岸滲透來源組織為境外敵對勢力的政黨，或有其他訴求政治目的之組織、團體或其派遣之人，無法形成有罪之確信心證，因此違反《反滲透法》和《“國家安全”法》的部分無罪，僅依違反《個人資料保護法》判處有期徒刑8月，未扣案之犯罪所得依法沒收或追徵。



馬治薇在一審判決結果出爐後向媒體表示，感謝法院終於還她清白，她從1月投票前夕遭收押進到看守所，到現在為期7個多月的烏龍大戲總算告一段落，這是她人生中很特別的經歷，大概沒幾個素人能擁有如此特殊的經驗。



馬治薇指出，這次參選讓她獲益良多，感謝一路上曾勉勵、提攜、照顧和把選票投給她的人，她雖遺憾沒有完成素人參政的最後一哩路，但也不後悔走這條路，尤其她人在看守所內還能獲得2萬多張選票的支持，已為她的參選畫下有意義的句點。