中評關注：綠掀仇中獵巫潮　藍營軟弱無力

以朱立倫為首的國民黨人士，對於綠營操作的仇中風潮回應軟弱。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北8月8日電（記者 張嘉文）巴黎奧運正如火如荼進行，台灣掀起一陣運動熱，隨著中華隊男子雙人羽球擊敗大陸選手，首面金牌入袋成為最高潮，但整體社會也在綠營和網軍側翼的鼓動下，一股仇中獵巫潮也愈捲愈大。



其中，中國國民黨不分區“立委”翁曉玲在微信朋友圈發文“狂賀中華隊王齊麟、李洋羽球雙打二度奪金。中國人的驕傲！” ，就成為此波仇中獵巫潮的首要攻擊目標。



但放眼望去，藍營至今並沒有人聲援翁曉玲，也看得出他們並沒正視這情況，可是這股風潮發展下去，勢必嚴重壓縮藍營的兩岸路線，最糟狀況是逼得他們逐漸向這風潮靠攏，而當藍和綠的論述角度相差不大，遭到反噬、被消滅的，最終一定是藍營。



細究翁曉玲的論述基礎，就是強調兩岸同根同種，而這樣的論述背景，也就是國民黨過往堅持路線。



但翁曉玲事件發生當下，中國國民黨主席朱立倫第一時間回應時僅稱，麟洋配是我們共同的驕傲，並無意多就此事幫忙辯護。



其他眾藍委這幾天被媒體追問此話題時大多避之唯恐不及，紛紛推說這是翁曉玲個人言論，不多做回應。但也因為如此，間接推波助瀾了整體台灣社會的仇中獵巫潮。

