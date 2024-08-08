中評關注：下會期預算審查　朝野新戰場

“行政院”已經向賴清德報告明年總預算編列，即將送“立院”審議。（照片：府方資料照） 中評社台北8月8日電（記者 黃筱筠）“行政院”日前已針對明年度總預算向賴清德報告，之後將送到“立法院”審查。“賴政府”強調明年度總預算還債最多，但防務預算創新高，治水預算比今年增加逾四成，“立法院”下會期就是預算會期，朝野交鋒即將登場。



“立法院”正休會中，儘管傳播通訊委員會以及“考試院”等人事同意權咨文已經送到“立法院”，在野黨卻不急著審查，民進黨希望8月中下旬召開臨時會審查人事同意權案。由於是否召開臨時會，除了黨團提案，還需要“立法院長”韓國瑜召集朝野協商，主導權仍在韓國瑜與藍白陣營在野黨手上。



民進黨若想趕著開臨時會通過人事同意權，勢必也得妥協接受在野黨想要的法案。現在藍白陣營不急，急的反而是民進黨團。且若人事同意權一再拖延審查，之後還有7位大法官將在10月底任期屆滿，未來提名名單若送到“立法院”，很可能在野黨也不急著審。那未來像是現在針對“國會”改革修法的“憲法”法庭，很可能優勢就不是在民進黨這一方。



以目前朝野對立狀況來看，未來也一定會有諸多修法通過後產生爭議，執政黨很可能在度提出“釋憲”。“憲法”法庭很可能之後會頻繁召開，大法官人數若減少，很可能對民進黨較不利，這一樣是民進黨比較急的人同意權，在野黨若以拖延戰術對對付人事同意權，對在野黨影響沒有執政黨大。



“立法院”下會期就是預算審查會期，根據現在“行政院”向賴清德報告的預算內容，防務預算明年度編列新台幣6470億元，已經比蔡英文任內都要高，創下“國防”預算金額新高。在美國共和黨總統候選人特朗普要求台灣提供“保護費”的效應下，“國防”預算創新高，是否為了因應特朗普要求。對美軍購上，因為俄烏戰爭持續，提供台灣多項武器都一再拖延，這樣狀況下，在野黨雖然也不敢得罪美國，但一定會給“賴政府”壓力，希望對美軍購項目要準時交貨。

