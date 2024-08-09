周韻采：美還會禁TikTok 台灣也會嗎

台灣私立元智大學資訊管理學系教授周韻采。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北8月9日電（記者 鄭羿菲）美國大選熱戰，副總統、民主黨總統參選人賀錦麗、共和黨參選人特朗普都在TikTok開帳號，爭取選票。台灣私立元智大學資訊管理學系教授周韻采接受中評社訪問表示，這是政客典型的說一套、做一套作為，當然這也是美國參眾兩院要求TikTok在1年內出售股權的灰色地帶，但無論是特朗普或賀錦麗當選，由於中美科技競爭已白熱化，都不會改變美國政策的立場。



周韻采說，台灣未來也一定會追隨美國的腳步，以“國安”疑慮為由下架TikTok，甚至不需要經過“立法院”，只需要以行政命令，或兩岸人民關係條例就可施行。不過，政府不可能檢查民眾手機，可能方式會是已下載者可以繼續使用，但無法更新，慢慢減少台灣民眾對TikTok的黏著度，華為手機、愛奇藝近幾年在台灣市場的演變，可能是TikTok未來的寫照。



美國國會參眾兩院分別在2024年3月、4月以壓倒性票數通過議案，要求TikTok的中國母公司“字節跳動”（ByteDance），必須在1年內出售TikTok股權給非中國公司，否則將禁止透過美國網路服務存取使用TikTok。不過，美國大選兩黨參選人，特朗普（Donald Trump）6月開啟TikTok帳號，就連賀錦麗（Kamala Harris）在7月底也加入TikTok拉攏粉絲，截至8月7日，特朗普TikTok已有970萬名粉絲，賀錦麗則有420萬名粉絲。



周韻采，美國喬治華盛頓大學（George Washington University）公共政策博士，2011年艾森豪獎學者，曾在馬英九擔任台北市長時期出任台北市研考會主委，現任21世紀基金會副執行長。她的夫婿是前中國國民黨籍“立委”高思博。前台灣省議會議長高育仁是她的公公。國民黨主席朱立倫是她夫婿高思博的姐夫。

