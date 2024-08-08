李縉穎鬆口爭取參選　盼藍白合守下新竹市長

國民黨新竹市黨部主委李縉穎。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹8月8日電（記者 盧誠輝）已退出台灣民眾黨的新竹市長高虹安涉詐領助理費一審被判有期徒刑7年4月，褫奪公權4年遭停職，為新竹政壇投下一顆震撼彈。39歲的中國國民黨新竹市黨部主委李縉穎接受中評社訪問首度鬆口表示，希望自己能成為下屆新竹市長的選項之一，但不管最後代表國民黨出線的候選人是誰，都希望能繼續藍白合來守下新竹市。



已遭停職的高虹安若在今年12月25日任期過半前請辭，新竹市長就將補選。若過半任期後才請辭或遭罷免成功，新竹市長則將改由“中央”派代。因此不管未來新竹市長是否進行補選或2026地方選舉，已成為全台矚目的焦點。



李縉穎7日主持由國民黨新竹市黨部舉行的婦女菁英女領袖成長營時，現場已開始發放印有“群力向上、美好新竹，李縉穎敬贈”文宣的礦泉水。他受訪首度鬆口說，他從2022地方選舉後到新竹市接任黨部主委，就是為了爭取幫市民服務的機會，未來就是看各界的接受度並聽從黨中央的安排。



李縉穎，現年39歲，英國倫敦政經學院中國研究碩士，前國民黨“立委”李嘉進之子，曾任柯文哲競選團隊“國際政經戰情室”成員、柯文哲台北市長任內辦公室主任研究員、郭台銘辦公室政策主任、國民黨青年智庫《新共和通訊》編輯等職。2019年未退出國民黨便加入民眾黨，2020年在郭台銘、柯文哲共同推薦下，以無黨籍身分參選新北市第十選區（土城區、三峽區）“立委”遭國民黨開除黨籍，2022年底透過同舟計劃回到國民黨，現任國民黨新竹市黨部主委。



對於目前新竹市的詭譎政局，李縉穎指出，高虹安的司法問雖然新竹市民各自有各自的解讀，大家也會帶著各種不同的情緒，但還是要尊重這個既成事實，國民黨的立場也非常清楚，會支持高繼續上訴來捍衛她的清白。但話說回來，這也是民進黨希望看到的狀況，因為高若未來官司並不順利，代理市長就要有被“中央”派代的心理準備，這也是藍白目前最不願意見到的狀況。



李縉穎說，但若撇開高虹安的官司案件不談，國民黨經歷2024大選後已痛定思痛，目前早已積極備戰2026地方選舉，面對所有支持者，國民黨當然會做好萬全的準備，希望能在2026由國民黨把新竹市長給贏回來，因此現在就要取得新竹市民的民心與支持，而國民黨目前也一直在培養新的人選，希望能積極備戰。