綠與伊州大麻商餐敘　藍質疑探尋合法化風向

國民黨副發言人康晉瑜提供該大麻業者Charles Wu的公開簡歷。（照片：康晉瑜臉書） 中評社台北8月8日電／台灣７月組跨黨派觀選團，赴美參加美國共和黨全國代表大會，但卻引發藍綠場外互揭瘡疤。藍昨爆料民進黨團員參加大麻供應商所舉辦的僑宴，該僑胞名為Charles Wu，向民進黨的團長陳明真表達可介紹當地政要給代表團認識。台媒報導，他不只經營大麻公司，販賣許多大麻產品外，也擁有與植物性大麻種植、提取、加工等相關的智慧財產權。



國民黨人士質疑，若民進黨執意要跟大麻經銷商餐敘，難道是大麻在台合法化的風向球？



中國國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤日前被爆參加美國共和黨觀選團時，要逛街耍官威、勸台外交官喝酒等情事。國民黨除了否認上述爆料，副發言人康晉瑜7日在臉書發文指出，國民黨為何當時決定不去民進黨代表團邀約的“僑宴”，是因為邀約請客的人是牽涉複雜的大麻供應商CEO吳先生。



《中時新聞網》報導，伊利諾州2020年元旦正式成為美國第11個將娛樂用大麻合法化的州，現則是美國第3大的大麻市場，並創造數億美元的稅收，而依法民眾只能在私人住所或菸草店內吸食大麻。



據瞭解，Charles Wu知道代表團要到伊利諾州時，就主動向陳明真表達希望介紹當地政要給代表團認識。綠營人士則表示，陳明真因曾住美國，與設宴僑胞是普通認識，並不知道對方有無涉及相關刑案。



Charles Wu經營的品牌Chi’Tiva是家大麻公司，除種植大麻，還販賣許多大麻衍生產品。公司網站指出，Chi’Tiva有3家分店，不僅提供頂級的大麻產品，也提供獨特的環境讓顧客享受，包含大麻飲品、食物和點心等。



Charles Wu曾自稱，自己非常愛使用大麻，他也曾是另一家公司Nexem的CEO，該公司擁有與植物性大麻種植、提取、加工等相關的智慧財產權。



此外，Charles Wu在2019年曾發表過一篇文章，自陳曾被前妻指控涉及“兒童性虐待”，還導致他的監護權遭擱置。



代表團人士指出，邀約藍白赴宴是透過民進黨駐美代表處主任蕭舜文，代替主席特助於Line群組發出Charles Wu的個人簡歷，但內容令人驚訝，“幾乎都與大麻產業相關，且未提及任何地方議員的資訊”，因此決定走“外交部”安排的行程。



這名人士說，綠營稱餐宴見到的“大咖政要”都僅是地方議員層級，芝加哥代表處或綠駐美處皆可邀請。若民進黨執意要跟大麻經銷商餐敘，難道是大麻在台合法化的風向球？