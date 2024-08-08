顏志發涉性騷回鍋資政　婦團促賴清德說清楚

“總統府資政”顏志發曾捲入性騷疑雲，再獲聘資政惹議。（中評社 資料照) 中評社台北8月8日電／“總統府”1日公布新聘資政與“國策顧問”名單，去年身陷性騷擾疑雲的前資政顏志發也在名單中。對此，婦女團體7日發表聯合聲明指出，應將人選過去的性騷擾行為與性別歧視言論納入考量，並請“總統府”公開說明資政遴聘決策。



顏志發去年6月被“小英之友會”前員工指控性騷擾，當時顏志發透過聲明表示，所謂“性騷擾”是莫須有，他將全力配合性平調查，務求事實曲直終得公斷；後來顏請辭資政一職。



府方1日公布新聘資政與“國策顧問”名單，除了前“國安會秘書長”邱義仁、前“行政院長”張俊雄、謝長廷、蘇貞昌、林全等人之外，也發現顏志發又回鍋受聘為資政，此舉引來婦團不滿。



婦團指出，去年民進黨在大選期間徵召“立委”候選人組成“民主大聯盟”時，曾引發#MeToo爭議，如今符合“民主大聯盟”精神的資政名單，又出現當時遭指控的性騷擾事件加害者，令人再次懷疑，從去年選舉期間由賴清德提出並延續至執政期間的“民主大聯盟”，所尊崇的價值到底為何？



婦團表示，職場上“受長官賞識的人才”被指控為性騷擾行為人，最後性騷事件被輕輕放下的案例所在多有。這類情形頻繁發生，長久以來用“我們就這樣算了”的態度，不斷鞏固輕放性騷擾事件的職場氛圍與權力關係。



婦團也提到，賴清德在2023年6月初擔任民進黨主席身分時，多次為黨內性騷擾事件道歉、宣示落實性別平等，如今難道仍要用標榜“用人唯才，不分黨派”的“民主大聯盟”，輕輕放下“總統府資政”名單引發的質疑嗎？



婦團指出，賴清德去年表示“面對性平事件不必以大局為重”言猶在耳，呼籲賴清德承諾任命用人，應將人選過去的性騷擾行為與性別歧視言論納入考量，並公開說明“符合民主大聯盟精神”的“總統府資政”遴聘決策，如何落實所承諾的性別平權。