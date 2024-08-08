98歲舅與性騷嫌犯當資政　陳昭姿盼賴思考

民眾黨委員陳昭姿接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北8月8日電（記者 鄭羿菲）賴清德日前公布資政與“國策顧問”名單，賴的98歲舅舅、基隆慶安宮主委童永，及涉性騷的顏志發都聘為資政，引發社會議論。台派出身的台灣民眾黨籍“立委”陳昭姿8日表示，大家都希望高職位者品學兼優，不希望有負面紀錄，希望賴清德好好思考這件事。



中國國民黨籍“立委”陳菁徽對此回應則較為保守，僅說自己對此事並未研究，待瞭解後再評論。



“總統府”1日公布新聘資政與“國策顧問”名單，引發外界不小爭議，名單中除了前“國安會秘書長”邱義仁、前“行政院長”張俊雄、謝長廷、蘇貞昌、林全等人外，去年6月被“小英之友會”前員工指控性騷擾的顏志發也在名單中，當時顏志發透過聲明澄清是“莫須有”，但也請辭資政。但賴卻再聘他為資政。



對此，婦女新知基金會、勵馨基金會、現代婦女基金會、婦女救援基金會等婦女團體7日發表聯合聲明抗議，任命用人應將人選過去的性騷擾行為與性別歧視言論納入考量，要求“總統府”公開說明資政遴聘決策。



台灣民眾黨籍“立委”陳昭姿、中國國民黨籍“立委”陳菁徽8日上午共同召開“健康政策與醫療科技評估中心（CHPTA）運行之困境與轉機”公聽會，兩人在會前接受媒體訪問。



陳昭姿表示，“總統府資政”名單的細節她沒有瞭解，但對社會大眾而言，確實對政府所仰重的某些高職位，無論是資政或“國策顧問”，希望這些人選品學兼優，不希望這些人過去有不好的紀錄，她也希望賴清德能好好思考這件事。