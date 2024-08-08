罷于北辰過第1關　罷黃捷拚3500份連署

罷捷發起人徐尚賢7日宣布，罷免黃捷第1階段即日起啟動，目標在明年2月前連署3500份，讓黃捷下台。(照:選賢與能－徐尚賢粉專) 中評社台北8月8日電／民進黨籍“立委”黃捷上任後，爭議不斷，近期更因颱風天出境不在選區挨批，罷捷發起人徐尚賢7日宣布，罷免黃捷第1階段即日起啟動，目標在明年2月前連署3500份，並有意集結國民黨力量，讓黃捷下台。黃捷表示，他們揚言想再次罷免我，可能得先遷戶籍到我的選區，我的去留由高雄第6選區決定。



綜合報導，桃園市無黨籍議員于北辰也面臨被罷免危機，台灣新社發起人游智彬6月發起罷免，昨天下午在於的服務處前開記者會，宣布罷免連署書超過3600份，突破第一階段門檻，但離第二階段3萬6千份還有很大距離，將朝第二階段門檻邁進。



徐尚賢昨開記者會，痛批黃捷言行荒腔走板，愛作秀、擺拍，只監督在野黨，只會說謊當賊，宣布啟動罷捷。黃捷怒嗆，“他們揚言想再次罷免我，可能得先遷戶籍到我的選區，我的去留由高雄第6選區決定。”她自認在“國會”為人民發聲，問心無愧、可受公評。



國民黨高市議員許采蓁指出，2024年第6選區“立委”選舉，國民黨候選人陳美雅拿下9萬多票，加上“風災事件”後黃捷重傷，檢視她上任以來問政表現差，負面事件不斷，這次或許更有機會通過罷免。



游智彬昨赴于北辰服務處門口開記者會表示，軍公教對於北辰大反彈，于只上電視不做事，荒謬言論引起社會不良反應等諸多原因，呼籲民眾罷免于北辰。



記者會過程，游智彬不斷被蚊子叮咬，他說，一旁運動的小孩也受害，公園與于的服務處僅隔一條馬路，于連這種服務都做不好，如何適任議員？雖已收集好第1階段3600份連署書，但第2階段需要2個月內收集3萬6000份，等收齊後再提出申請。



新黨發言人陳麗玲表示，于北辰為了通告費，在政論節目上胡言亂語，包含東西漢、東西晉都搞不清楚，嚴重傷害教育。