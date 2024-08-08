翁曉玲遭綠側翼追殺　國民黨避談中國人

藍委翁曉玲。（中評社 資料照） 中評社台北8月8日電／中國國民黨不分區“立委”翁曉玲日前發文慶賀羽球男雙組合李洋、王齊麟“麟洋配”在巴黎奧運奪下金牌，在微信寫下“中國人的驕傲”，遭綠營網軍、側翼出征。國民黨主席朱立倫第一時間選擇迴避，僅表示“都是我們的驕傲”。新黨7日特別前往“立法院”致贈花籃，聲援翁曉玲合憲合法的發言。國民黨發言人楊智伃昨日則表示，相信翁曉玲是站在“中華民國憲法”的角度，國民黨當然聲援“中華民國”，同時呼籲現在是團結時刻，不要因綠營刻意的操作陷入紛爭。



台灣參與巴黎奧運羽球項目的男雙代表李洋、王齊麟4日再次寫下歷史，勇奪台代表團的本屆首金，完成羽球隊史首次男雙連霸紀錄。台灣不少政治人物都發文祝賀，藍委翁曉玲在微信上稱，麟洋配奪金是“中國人的驕傲”，遭綠營網軍、側翼出征。



翁曉玲7日談到她的清大辦公室門口被貼上“中國人教授”，她表示，這是學生心胸比較狹隘的動作吧！台灣就是言論自由、多元的環境，大家應該要有氣度接受、寬容不同的言論，“就像我們也會寬容‘台獨’言論一樣”。



新黨副發言人游智彬7日讚賞翁曉玲，在民進黨鋪天蓋地反中抗中氣氛，仍然有勇氣講出以中國人為榮的話語，是一股正本清源的清流。



針對民進黨網軍攻擊，游智彬直言，“我們是炎黃子孫一點都沒有錯”，台灣各地很多廟宇拜的神農大帝就是炎帝，若不是炎黃子孫，那是誰的子孫？一個人要知道自己的歷史，才能有未來，“我們是中國人的歷史一樣不能抹滅”。



新黨輿情中心主任季節表示，依照“中華民國憲法”、“憲法”增修條文或兩岸人民關係條例，大陸地區也是“我國”領土，所以台灣人當然也是中國人。民進黨常說“憲法”很難改，但兩岸條例只是法律，過半“立委”同意就可改，2016到2024年民進黨在“立法院”過半，怎不提出修改？可見民進黨也認同大陸地區是“我國”的領土、也是中國人。



民進黨前組織部副主任莊嚴也聲援贈花行動，並現場說明賀中華健兒奪金牌，讚翁曉玲勇氣可嘉。



國民黨發言人楊智伃昨針對外界質疑朱立倫冷處理時表示，現在應團結聲援在奧運場上為國拚戰的選手們，不要因綠營刻意的操作陷入紛爭。