藍白合作推法案　陳昭姿、陳菁徽稱天註定

民眾黨委員陳昭姿、藍委陳菁徽共同召開“健康政策與醫療科技評估中心（CHPTA）運行之困境與轉機”公聽會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北8月8日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨籍“立委”陳昭姿、中國國民黨籍“立委”陳菁徽8日上午共同召開醫療政策相關公聽會，為藍白合作再添一樁美談，就連現場背板都是蒂芙尼藍為底色、白為字。陳昭姿致詞時一度拿自己2月在票選“立法院長”時，手印污泥蓋到陳菁徽一事打趣笑說，她跟陳菁徽是天註定的緣分，陳菁徽全力支持她的人工生殖代孕法案，陳菁徽是她的重要戰友。



陳昭姿、陳菁徽都是“立法院”社會福利及衛生環境委員會第11屆第1會期的“立委”。



台灣民眾黨籍“立委”陳昭姿、中國國民黨籍“立委”陳菁徽8日上午共同召開“健康政策與醫療科技評估中心（CHPTA）運行之困境與轉機”公聽會，現場“衛福部”健保署、台灣大學臨床藥學研究所，及10多個民間團體代表參與，連台灣美國商會、歐洲在台商務協會等商業團體也派代表參加，但卻沒有一個民進黨籍“立委”出席該場公聽會。



台灣健康政策與醫療科技評估中心（CHPTA）於2023年末啟動，並於今年度開始執行平行送審及暫時性支付藥品收載的醫療效益評估相關作業，未來工作重點為醫療科技評估、醫療科技再評估、藥物經濟學評估與政策評估等任務。



陳菁徽致詞時表示，台灣2025年將邁入超高齡化社會，預計可能會有760萬的高齡人口，且每年健康支出超過新台幣6200億元，對於健保改革、醫療體系改革刻不容緩，台灣的平均餘命、癌症存活率等，明明各項指標都領先韓國，現在落後日韓。舉辦公聽會前，她與陳昭姿做了很多研究，希望民間團體給予她們寶貴意見。



陳昭姿說，今天看到很多老朋友來，比她預期的民間團體更多，今天的重點是CHPTA的設置條例下個會期要送來“立法院”，希望大家能有相當的共識。