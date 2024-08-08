中國人說被圍剿　翁曉玲：不能有其他聲音？

藍委翁曉玲接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北8月8日電（記者 張嘉文）中國國民黨籍不分區“立委”翁曉玲日前在中華隊羽球男雙“麟洋配”奧運奪金時，在微信發文指是“中國人的驕傲”，遭綠營及側翼持續圍剿。翁曉玲今天受訪時強調，台灣應該是要成為一個言論自由多元和包容的社會，容許有不同政治意見、政治信仰，但今天她因為說了一句可能不符合部分人士的話，就遭到攻擊，讓她感到很遺憾，難道台灣不容許有其他的不同意見嗎？



翁曉玲的發文持續引發討論，她今天在“立法院”受訪時做出以上表示。



具慕尼黑大學法學碩士、法學博士學位的翁曉玲強調，她今天講“我是中國人”，是從歷史、文化、血緣、民族各方面的角度，乃至於“憲法”上面都是承認我們就是中國人，這個議題涉及台灣大多數人民的共同信念，很多的民進黨人士對她的攻擊，就代表他們基本上是完全不尊重言論自由，不尊重他人思想自由的行為表現。



翁曉玲說，她不贊成“台獨”，但不會因為有人堅信自己是“台獨”主義者，她就要對方滾或是講很難聽的話，台灣就是應該有不同的政治理念和信仰，但犯不著惡意攻擊。



談到她所任教的清華大學學生對此有反彈聲音，翁曉玲說，學生都還是在學習階段，這是一個非常好的思辨過程，也期待台灣的年輕人能更學習如何去包容、理解別人的不同意見。台灣應該是一個言論自由多元的社會，大家都必須要從這個過程當中去學習，如何去容忍，如何去接受別人的不同的意見。