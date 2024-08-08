動保團體籲禁“山豬吊”　力挺徐巧芯修動保法

動保團體的代表示範山豬吊，它是一種使用金屬材質彈簧式套索的陷阱。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北8月8日電（記者 俞敦平）8日上午，中國國民黨籍“立委”徐巧芯在“立法院”主辦動物保護法修法公聽會，聚焦全面禁止山豬吊的相關條文。台灣動物共生聯盟等動保團體在會前召開記者會，強烈支持徐巧芯的修法提案，呼籲社會重視山豬吊對野生動物與流浪犬貓造成的殘忍傷害。



動保團體主張應從源頭禁止山豬吊的使用、持有、販售、製造、陳列及輸出入，並希望相關修法能夠迅速通過，以保護動物免於不人道的待遇。



徐巧芯8日上午舉行動物保護法修法公聽會，主要討論全面禁止使用山豬吊的相關修法。會前，台灣動物共生聯盟及多個動保團體召開記者會，表達對徐巧芯修法版本的支持，並強調這項修法對於保護野生動物及流浪犬貓免於殘忍捕捉的重要性。



記者會上動保團體代表們指出，山豬吊是一種使用金屬材質彈簧式套索的陷阱，對於非目標的野生動物及流浪犬貓造成無差別且殘酷的傷害。動物在被捕捉後，經常面臨長時間的疼痛掙扎，最終因飢渴或流血過多而死亡，甚至有動物為求生自斷肢體的情況發生。近年來，台灣黑熊因山豬吊受害的案例逐年增加，去年更有高達九隻黑熊因山豬吊而受傷或死亡，顯示問題日益嚴重。此外，這種陷阱對登山客也構成潛在威脅。



動保團體代表們指出，徐巧芯的修法提案包括在動物保護法第十四條之一中，明確將含金屬材質的彈簧式套索陷阱（即山豬吊）列為禁止使用的捕捉工具。同時，在第十四條之二中規定，任何人未經“中央”主管機關許可，不得製造、販賣、陳列或輸出入這類陷阱及其他經公告禁止使用的捕捉工具。



動保團體代表們表示，徐巧芯的修法版本完全契合動保界的訴求，他們期待經濟委員會能儘速安排審議此修法提案，並希望最終能夠透過“立法院”二讀、三讀，成功通過此項修法，以徹底解決野生動物及流浪犬貓受山豬吊迫害的問題。