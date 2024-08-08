侯友宜出席表揚資深績優村里長　沒綠大咖到

新北市土城區青雲里里長廖特青（右一），與女兒新北市民政局專員廖庭瑩（右三）在父親節同時獲獎，成為現場佳話。（中評社 楊騰凱攝） 中評社新北8月8日電（記者 楊騰凱）台“內政部”今在新北市府3樓集會堂舉行“資深績優村里長、地方民意代表及民政人員表揚大會”，中國國民黨籍新北市長侯友宜身為地主以嘉賓身份應邀出席。此場活動雖然是民進黨政府主辦，卻僅有台“內政部”常務次長吳堂安代表主持，沒有綠營大咖到場，似乎不敢強碰侯友宜。



去年“資深績優村里長、地方民意代表及民政人員表揚大會”在台北市辦理，當時前“內政部長”林右昌親自主持，還是“副總統”的賴清德也應邀到場，今年落差很大。



得獎名單方面，嘉義縣六腳鄉崩山村長謝英彬因服務超過50年，獲頒一等內政專業獎章，另有5人服務滿40年，獲頒二等內政專業獎章，6人服務滿30年，獲頒三等內政專業獎章，其他還有特優村里長123人、績優民代人員168人，全台總共303人獲獎。



其中新北市土城區青雲里里長廖特青獲頒績優里長獎，而他的女兒，新北市民政局專員廖庭瑩也獲頒績優民政人員獎，父女一起在父親節獲獎，成為現場一段佳話。



侯友宜致詞時幾乎全程使用閩南語，他表示，里長的工作就是要讓路平，燈亮，水溝通，這些做不好會被民眾罵慘，但是做好也沒有人誇獎，所以最辛苦的就是你們，所以他身為市長，會盡量幫助里長，把問題解決，村里長及最基層的民意代表，實在是最辛苦的一群。