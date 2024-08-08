“釋憲”案花百萬請律師　綠委批韓國瑜與藍白

綠委王定宇。（中評社 資料照） 中評社台北8月8日電（記者 黃筱筠）“國會”改革“釋憲”案，“憲法”法庭6日言詞辯論。民進黨“立委”王定宇昨晚在臉書公布“立法院”聘請訴訟代理人的費用共新台幣186萬元。他今天進一步指出，看了“立法院”招標案，才知道“憲法”法庭律師標案費用，我們不反對公家機關涉及訴訟以標案方式招標，但是修法在“立法院”不好好討論，最後要請訴訟代理人來打“憲法”法庭，始作俑者是“立法院長”韓國瑜與藍白“立委”。



他表示，“立法院”花了這麼錢打“憲法”法庭訴訟，但這些律師表現讓人家搖頭，花了這麼多錢到底是值不值得，民眾可以公評。也有可能是台灣民眾黨“立委”黃國昌與中國國民黨“立委”翁曉玲寫的法律讓人難以辯護。各機關都有請訴訟代理人進行攻防，但是“立法院”好像比別人貴很多，這樣“憲法”攻防這筆錢為什麼最後是老百姓要出。



根據王定宇披露的“立法院”招標價格，葉慶元包標價格是30萬元、林石猛招標價格80萬元、仉桂美招標價格是24萬元、陳清秀招標價格是52萬元。



民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤表示，從“立法院”到機關代表申請方等四個單位要花費申請律師，但是他們的委任律師與媒體披露“立法院”委任律師天差地別。“立法院”是透過四個採購案以相對高昂費用聘任四位律師代表。“立法院”委任律師選任、花費上是否正當可以公評。但他們四個申請方從“總統府”到“立法院”，聘任律師費用遠低於市面行情，我們律師是友情價、公益價，為了捍衛民主憲政挺身而出。



她表示，我們委任律師花費時間寫訴狀、沙盤推演等，花費心血遠超出委任律師費用是無價。她非常感謝這幾位律師為友情而戰，為正義站出來，藍白“立委”推出一套違“憲法”律，現在卻要耗費立法資源，“立委”領人民薪水，卻制定出“違憲”的法律，引來青鳥集結，耗費社會資源。



吳思瑤表示，“憲法”法庭言詞辯論等都要耗費社會資源，民進黨委任律師是自掏腰包，沒有花費國家公帑，我們律師是友情價，表現是物超所值，感謝這些律師朋友。