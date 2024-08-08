徐巧芯：動物保護應不分黨派　超越政治分歧

藍委徐巧芯。（中評社 俞敦平攝） 徐巧芯8日上午召開動物保護法修法公聽會。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北8月8日電（記者 俞敦平）中國國民黨籍“立委”徐巧芯在動物保護法修法公聽會上強調，動物保護應該超越政治分歧，不分黨派地進行討論。她指出，修法過程困難且存在分歧，但基本精神是保護動物，無論在意見上有何不同，各方都應該互相傾聽。徐巧芯呼籲各界集中精力於保護動物的共同目標，並對近日網路上對修法的誤解進行了澄清。



徐巧芯8日上午在“立法院”召開動物保護法修法公聽會。徐巧芯、多個動保團體代表和政府部門代表出席。



徐巧芯首先表達了對動物保護問題的關注。她指出，修訂動物保護法的過程充滿挑戰和困難，各方意見分歧，但最重要的是所有參與者都秉持著保護動物的基本精神。



徐巧芯接著強調，動物保護不應該被政治所影響，也不應該以政黨立場來看待。她表示，不論是國民黨或民進黨，甚至是無黨籍的政治人物，大家都有愛護動物的心，這應該成為各界共同努力的目標。她舉例說，像民進黨的蕭美琴、蔡英文，以及國民黨內的許多人，包括她自己，都是愛貓人士，因此動物保護應該是跨越黨派的議題。



此外，針對近日在網路上對修法內容的誤解和攻擊，徐巧芯也做出澄清。她感謝各動保團體的支持和回應，希望在公聽會中能保留更多時間，讓動保團體與政府部門進行充分的交流，達成更全面的修法共識。