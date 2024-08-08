盧秀燕選黨魁？侯友宜：在各自崗位努力

新北市長侯友宜接受媒體採訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社新北8月8日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍台中市長盧秀燕昨日與前“立法院長”王金平等餐敘，王金平表示，只要盧秀燕有意選國民黨主席，她就是好人選。對此，國民黨籍新北市長侯友宜今日表示，我們每一個人在各自的崗位上，大家共同努力，一起攜手向前。



國民黨預計明年下半年改選黨主席，盧秀燕是否參選受到注目，先前國民黨秘書長黃健庭一度說出其個人意見，他認為如果盧要參選，現任主席朱立倫未必會與她爭，可見盧的意願對明年黨魁改選的局勢有決定性的影響。



王金平在今年7月也曾於高雄路竹老家宴請盧秀燕，而王金平昨日在台中林酒店午宴，許多藍營現任“立委”與前“立委”到場，包括“立法院副院長”江啟臣，以及藍委蘇清泉、張嘉郡、馬文君。另外，前藍委黃昭順、潘維剛以及嘉義市長黃敏惠、前彰化縣長卓伯源、前新竹縣長邱鏡淳等人都現身，盧秀燕動作之大，引發想像。



媒體詢問王金平，“盧秀燕是否是合適的黨主席人選？”他表示，只要盧秀燕有意願，那就是好人選。



侯友宜今日出席“資深績優村里長、地方民意代表及民政人員表揚大會”，並於會前受訪。



王金平說盧秀燕市長是不錯的黨魁人選，怎麼看？



侯友宜一貫低調答覆表示，盧秀燕跟王金平曾經是“立法院”的同事，我們每一個人在自己的各自崗位上，大家共同努力，一同攜手向前走。