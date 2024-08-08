賴士葆：兩岸如火車要對撞　要珍惜民間交流

藍委賴士葆受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北8月8日電（記者 張嘉文）大陸國台辦官網新設“依法懲治台獨頑固分子”專題欄目，其中所列“台獨頑固分子”包括蕭美琴、“國安會秘書長”吳釗燮、“國防部長”顧立雄等。中國國民黨籍“立委”賴士葆今天向中評社表示，陸方懲治“台獨”的效果如何必須再觀察，但看得出兩岸官方就如火車要對撞一般，雙邊態度都很強硬。



賴士葆說，所以現在如果有一些民間的互動交流，都要特別珍惜，互動且多一份的包容，回到求同存異的兩岸最高準則上，這樣才有兩岸的未來可言。



繼6月發布懲治“台獨”意見後，大陸國台辦官網昨天新增了一項“依法懲治‘台獨’頑固分子”的專欄，內有“台獨”頑固分子清單、發言人有關表態等五個版塊，其中所列“台獨頑固分子”包括“蘇貞昌、游錫堃、吳釗燮、蕭美琴、顧立雄、蔡其昌、柯建銘、林飛帆、陳椒華、王定宇”。



賴士葆受訪表示，這會讓兩岸互動更增添許多困擾，因為你一拳我一腳的對幹。民進黨推動“台獨”，大家都很清楚，心知肚明，大陸方面這樣的懲戒到底有沒有這個必要？當然某種程度來看是宣示性，怎麼落實，後續還要再看看。



賴士葆說，現在來講，兩岸的良性互動非常重要，確保台海的和平穩定發展，但現在兩岸敵意螺旋一直上升，陸委會變成只會和大陸吵架，而國台辦的態度也很強硬，完全都沒有良善氛圍，呼籲兩岸政府都必須用智慧來處理才行。



賴士葆提到，尤其民進黨政府明年編列的“國防”預算新台幣6400多億元，逐年增加，等於正在走兩岸火車對撞的方向，因此現在只要有兩岸民間的互動，都要特別珍惜，必須回到求同存異的互動最高準則才行。