“政院”：氣候變遷委員會的結論會參考

“行政院”發言人陳世凱。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北8月8日電（記者 鄭羿菲）賴清德8日下午將主持首場“氣候變遷對策委員會”，而該委員會副召集人、和碩董事長童子賢在該會召開前夕，不給民進黨面子再度重申支持核能發電立場。“行政院”發言人陳世凱8日表示，“行政院”對能源議題已多次表達態度，目前沒有太多改變，該委員會最後的結論，“行政院”也會做參考。



童子賢接受台媒專訪，再度暢談核能議題，他表示，反核人士認為核電不是發電主流，這是錯誤的觀念。全球經濟最強的32個國家，GDP加總佔87.4%，其中有20個家已採用核電，義大利、波蘭也宣布規劃使用核電，核電對先進國家而言，是一種主要能源，可協助穩定供電，並幫忙對抗地球暖化氣候變遷。童子賢建議，讓核二、核三延役，且讓“核綠共存”，來穩定台灣供電。



“行政院”8日上午召開院會後記者會，由“行政院”發言人陳世凱主持，“內政部長”劉世芳、“法務部次長”黃世杰、“經濟部次長”連錦漳出席。



陳世凱表示，針對能源議題，“行政院”已多次表達態度，到目前為止沒有太多改變，但對於氣候變遷對策委員會的這個平台，只要是對各種能源有任何想法，都可以在此平台揭示、討論，這也是此平台成立的重要目的之一。對於平台最後做出的結論，“行政院”也會作為參考。



陳世凱重申，對於核能議題，核一廠、核二廠、核三廠，目前所有相關事宜都是在法律規範中進行中。