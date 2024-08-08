諶亦聰：雙城論壇有望簽約上海小熊貓來台

台北市立動物園長諶亦聰接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北8月8日電（記者 張穎齊）中國國民黨台北市長蔣萬安去年8月29日赴上海參加台北、上海雙城論壇曾向上海市長龔正請託引介上海小熊貓來台北。台北市立動物園長諶亦聰向中評社表示，今年在台北舉辦的雙城論壇，有望簽約上海小熊貓來台北，而她希望最佳時機是明年3月春季，剛好是繁殖季，最適合。



蔣萬安去年在雙城論壇受訪曾說，台北市立動物園的小熊貓血緣亟需更新，上海動物園的小熊貓基因正是台北市想要的，所以很希望藉由雙城論壇這樣的平台能夠合作。據瞭解是希望引介2隻上海小熊貓。



諶亦聰8日接受中評社訪問表示，還不知道雙城論壇確切時間，就等台北市政府正式對外宣布，而在此次雙城論壇上，應該是有望簽約成功，而她是希望明年春天3月可來，因為春天正值小熊貓的繁殖季。



她說，台北市立動物園是全台唯一養育小熊貓的單位，但中國大陸有許多動物園或單位養育小熊貓，族群管理壓力自然較小，若上海動物園擁有適婚年齡的個體且與台北市立動物園小熊貓的親緣關係不近，交換個體做繁衍，對彼此都有好處。



諶亦聰強調，大小熊貓都是很好的交流，台北市立動物園歡迎全世界各國各地區的物種，進行多樣性交流，動物園會顧慮到適合的氣候環境與動物，不適合的自然無法，另外也會非常關心動物運輸過程的安全性，多樣繁殖交流，不讓生物滅絕。



台北市立動物園內目前共5隻雄性、3雌性小熊貓具繁殖能力，2014年皆從福州大熊貓研究交流中心引進台灣的小熊貓“歡歡”、“美可”跟“YY”。諶亦聰說，若讓牠們彼此繁衍會有近親繁殖風險，因此如何與全世界動物園合作，變得相當重要。