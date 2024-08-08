大熊貓圓仔急徵婚　北市動物園盼大陸協助

台北市立動物園長諶亦聰與大貓熊姊姊圓仔。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北8月8日電（記者 張穎齊）來自四川的大熊貓夫妻“團團”、“圓圓”2008進入台北市立動物園，產下女兒“圓仔”、“圓寶”，成為“鎮園之寶”。但姊姊圓仔已邁入11歲，是高齡產婦，急需婚配；圓寶雖僅4歲，但先前身體有些狀況，需多照顧。



台北動物園的熊貓館2008年成立後，帶來好幾波的人潮高峰，包括圓仔2013年7月6日誕生、圓寶2020年6月28日誕生，擁有大批兩岸粉絲。



台北市立動物園長諶亦聰接受中評社訪問表示，姊姊圓仔、妹妹圓寶都很健康，但妹妹圓寶有些老問題，因為夏天到來，氣候很熱，需要舒服的場域，先前有發生過胃潰瘍，已做預防性治療，另外也有掉毛情形。而牠們的媽媽圓圓牙齒有狀況，是否有遺傳性，也需要觀察。



諶亦聰說，姊姊圓仔已11歲，邁入高齡產婦的階段，急需徵婚，因此若對岸有適合的大熊貓丈夫、配偶，當然是非常希望配種、繁衍後代、增加多樣性，若不適合丈夫本尊來，也期盼是否考慮將基因、精液送過來。至於妹妹圓寶年紀還輕，可能還要成長到明後年再說。



她說，每年都有為大熊貓們舉辦生日會，甚至各自都有各自的粉絲，大熊貓館一直以來都是熱門的點，海內外都有許多學生、遊客會來看，大家都相當喜歡。