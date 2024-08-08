三寶爸邱臣遠歡慶父親節　陪孩童攀岩溜滑梯

邱臣遠今日出席活動時和孩童一起溜滑梯。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹8月8日電（記者 盧誠輝）8月8日是台灣的父親節，台灣民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠今日出席活動時，身為三寶爸的他父愛大爆發，在會後視察公園時，當場和現場孩童一起攀岩溜滑梯，享受公園的全新遊具。童心未泯的他，一溜就是3次，也邀出席的新竹市議員一起同樂，並祝所有爸爸父親節快樂。



邱臣遠今日出席“新竹市龍山公園曁周邊環境改善工程”啟用典禮，包括國民黨籍新竹市議員張祖琰和林慈愛、民進黨籍的鄭美娟、劉彥伶、曾資程和劉崇顯、台灣民眾黨籍的李國璋和宋品瑩、時代力量的蔡惠婷、無黨籍的陳啟源等人都到場出席。



邱臣遠接受媒體聯訪時公布2項好消息，一是停滯已久的新竹棒球場的改善已有重啟進度，二是代表新竹市征戰巴黎奧運的陳念琴在7日獲得拳擊項目66公斤級銅牌。



邱臣遠表示，新竹棒球場覆土移除的設計規劃都已經審竣完畢，也期待統包商在相關結構的認定與鑑定程序能加速推進，市府一定會在市民安全無虞的前提下，來推動相關的工程，希望相關程序都不要再有任何延宕與拖延。



邱臣遠指出，陳念琴在巴黎奧運獲得銅牌，讓所有新竹市民感動與榮耀，市府已把獎金從新台幣30萬元提高到50萬元，也在市府大廳提供陳與教練的人形立牌，市民只要到現場拍照打卡，就可獲得“拍立得”照片一張。



邱臣遠說，不管是在新竹動物園或玻璃工藝館都有免費入園的優惠活動來慶祝，其他慶祝活動也持續在規劃中，未來在尊重選手與教練的前提下，也希望能開設英雄宴與接機的活動，希望能把這份榮耀讓全體新竹市民一起來感受，市府也會準備陳念琴最喜歡喝的珍珠奶茶，讓市民朋友一起喝爆珍奶來慶祝這份榮耀時刻。