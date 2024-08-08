基隆市政府再贏東岸商場訴訟　二連勝

基隆東岸商場。(中評社 資料照) 中評社基隆8月8日電／基隆市東岸商場重新招商案引發爭議，也成為綠營發動罷免中國國民黨籍基隆市長謝國樑的導火線。原廠商大日公司訴請基隆市府給付增建的5000萬元台幣費用，6月間遭基隆地方法院駁回；協力廠商主富公司NET也向法院聲請假處分，不過基隆地方法院民事庭已裁定駁回，基隆市府再次勝訴。



基隆市東岸廣場重新招商，2月1日起由微風集團接手，基市府和前得標廠商大日公司的協力廠商主富公司（NET）間產生資產爭議，6月間基隆地方法院已認定“系爭建物完成後闢為商場，由基隆市政府取得所有權”。



基隆市政府8日發布新聞稿指出，今年6月，基隆地方法院法官已認定“東岸廣場係由大日公司提出變更營運計劃所增建”、“基隆市政府與大日公司約定由大日公司出資”、“系爭建物完成後闢為商場，由基隆市政府取得所有權”以及“增建部分納入後續委託營運範圍，由大日公司營運”，與市府主張相同。而NET在2月間向法院聲請的假處分，民事庭也已裁定駁回。



基隆市政府強調，NET聲請主張將新增建物部分自招商案委託營運範圍中移除，但法院認為，市府現已經委託給微風經營，此一聲請即無必要；此外依照“債權相對性”之法則，即使NET可以跟大日公司取得管理權利，但NET自不能以NET與大日公司間的契約，來向基隆市政府主張權利。



基隆市政府提到，法院認為，NET不僅沒有提出其他證據證明有假處分的急迫性，即使遭受權益損害，也可在訴訟確定後請求賠償，應無“不可彌補之重大損害”可言，因此駁回NET提出的假處分聲請。



基隆市政府表示，市府昨日收到法院駁回NET聲請假處分的裁定，獲悉結果與內容，認為這再度彰顯市府在東岸商場爭議上完全站得住腳，NET的主張及其後外界各種的政治操作皆無正當性。市府依法行政、守護市產的決心絕不動搖，將持續捍衛市民財產與權利，不讓市民的權益被財團給侵吞。