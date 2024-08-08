新竹藍白主委上周見面　李國璋：沒談到補選

台灣民眾黨新竹黨部主委、市議員李國璋。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹8月8日電（記者 盧誠輝）針對中國國民黨新竹市黨部主委李縉穎首度鬆口藍營備戰新竹市長，台灣民眾黨新竹黨部主委、市議員李國璋表示，他對李的說法予以尊重，若李真有意參選他也會予以祝福，但兩人上周才在議會見過面，溝通未來面對罷免案的各種可能性，但誰選不選的問題根本沒有聊到。



已退出民眾黨的新竹市長高虹安涉詐領助理費一審被判有期徒刑7年4月，褫奪公權4年遭停職，高若在12月25日任期過半前請辭，新竹市長就將補選，若過半任期後才請辭或遭罷免成功，新竹市長則將改由中央派代。因此不管未來新竹市長是否進行補選或2026地方選舉，已成為全台矚目的焦點。面對未來新竹市的詭譎政局，李縉穎昨日接受中評社訪問首度鬆口藍營目前正積極備戰新竹市長。



李國璋指出，對於李縉穎的說法他予以尊重，上周他和李才剛見面，兩人有談到該如何因應可能會來到的罷免高虹安或鄭正鈐案的各種可能性，都先予以溝通，兩人最主要是講這個，至於誰選不選的問題根本沒有聊到。所以若李真有意想參選，他也會予以祝福，但未來什麼時候才會選舉還言之過早。



他強調，他和李縉穎見面絕對不是密會，如果是密會兩人就不會選擇在議會見面了，而且新竹地方上的藍白合作是大家都知道的事情，也是有必要的，所以民眾黨不管是對國民黨新竹市黨部、黨團總召或藍營市議員，都有不定期的互動，不管是見面或通電話。



李國璋說，目前民眾黨就是協助與期待高虹安二審的判決能夠獲得平反，能夠還她一個清白，還是期待高能返回市府。所以對民眾黨而言，到底是否會有補選？其實都很遙遠，對民眾黨來說這不是個議題。



對於李縉穎說未來新竹市長選舉國民黨一定會推出自己的候選人？李國璋表示，這是國民黨的事，跟民眾黨無關。至於民眾黨內部是否曾討論到高虹安請辭的相關議題？李國璋也否認，並強調新竹市長補選是個假議題。