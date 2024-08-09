陳麗玲：大陸會嚴懲“台獨” 發出幾波訊息

新黨發言人、寬信聯合律師事務所律師陳麗玲。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園8月9日電（記者 盧誠輝）國台辦官網7日新增“依法懲治‘台獨’頑固份子”專欄，其中“台獨”兩字為綠色，字體還加大加粗處理，標題的背景則是鮮艷的五星紅旗和莊嚴的法庭，引發熱議。新黨發言人、寬信聯合律師事務所律師陳麗玲接受中評社訪問表示，這是因為民進黨把“兩國論”由虛轉實的結果，她相信未來大陸會更加嚴厲懲治這些“台獨份子”。



陳麗玲，台灣大學政治系高階公共行政碩士班、中國政法大學國際法學博士候選人，23歲就考取律師執照，現為寬信聯合律師事務所律師、新黨發言人、桃園市政顧問。曾任桃園縣政府環保局長、農業局長、觀光行銷局長、中華兩岸經貿文化交流權益保障協會理事長。



陳麗玲指出，大陸要懲治“台獨份子”已對台灣發出過幾波的訊息，包括蘇貞昌、蕭美琴和台灣名嘴等至少就有三波，她相信日後還有許多“台獨份子”會被大陸列為懲治名單，所以國台辦這次才會新增專欄，並以大陸法院的照片當背景，就是希望透過這種方式來告訴台灣老百姓，大陸會用公平、公正、公開的法律方式，來懲治這些“台獨份子”。



她認為，大陸另一方面也希望告訴台灣老百姓，只要不主張“台獨”、不宣揚“台獨”、不做“台獨”的幫兇，就不會被列為懲治對象，若能承認自己是中國人、是中華民族的一分子，就不會成為被懲治的對象，這樣的意義是非常明顯的，大陸希望的就是能讓兩岸一家、心靈契合，也希望兩岸能儘快和平統一，讓中華民族能成為世界上最光耀的民族。

