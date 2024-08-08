國際貓咪日　屏東推“喵喵學堂日”籲認養

屏東縣長周春米出席活動並餵貓咪食物。（屏東縣政府提供） 中評社屏東8月8日電／今天是8月8日父親節，也是國際貓咪日，屏東縣政府特別舉辦“涼夏貓樂趣－喵喵學堂日”活動，邀請6名領養浪貓的愛心飼主分享認養心得，藉機呼籲民眾認養代替購買。屏東縣府農業處表示，前幾年因疫情關係認養率有明顯下滑，但目前有回升的趨勢，目前屏東縣動物之家還有100多隻的浪貓、200多隻的浪犬待領養，希望有更多愛心人士給浪浪一個家。



民進黨籍屏東縣長周春米特別出席活動。她說，“看到這些貓咪們找到自己的家，過得幸福快樂，真的讓人很開心”！縣府自2018年成立動保科至今，已成功送養超過一千隻貓咪，今日適逢國際貓咪日，特別邀請歷年透過“微笑浪浪˙中途小棧”計劃認養出去的貓咪飼主們回來娘家團聚敘舊。見到小生命們從流浪街頭到擁有溫暖的家、過得快樂的幸福模樣，令她非常感動。目前屏東縣動物之家還有100多隻的浪貓、200多隻的浪犬待領養，請大家領養代替購買，更不要棄養。



縣府農業處指出，屏東縣的流浪犬貓認養率一直都不錯，疫情前每年幾乎都有上千隻、甚至破2000隻的浪浪被認養。但疫情期間因活動變少等影響，認養率明顯下滑，2019年只剩701隻，去年也衹有625隻。不過在今年6月30日屏東縣動物之家啟用後，因多一個管道提供認養，所以認養率有慢慢回升的趨勢，今年1至7月的犬貓認養數有336隻。



農業處進一步指出，2021年縣府首創的“微笑浪浪˙中途小棧”計劃，透過咖啡店、商店的友善空間讓愛心人士可以直接接觸浪浪、把浪浪帶回家。目前已有19間合作店家，持續擴大犬貓認養影響力。而今加上屏東縣動物之家的啟用，讓毛小孩有更多的機會可以擁有幸福溫暖的家。

